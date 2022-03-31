محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع وقف خيري لزراعة النخيل بالفرافرة

أشاد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمعدلات الإنجاز بمشروع الوقف الخيري التابع لإحدى الجمعيات الأهلية والمخصص لزراعة النخيل على مساحة 1000 فدان بالفرافرة.

جاء ذلك خلال تفقده للمشروع الذي يضم 15 ألف شتلة نخيل سيوي ومشاتل تحتوي على 13 ألف شتلة أنسجة وزراعات تحميلية لإنتاج البصل، تم زراعتها على مساحة 750 فدان حتى الآن، وجارِ استكمال زراعة المساحة المتبقية.

هذا ويخصص عائد هذا المشروع لصالح الحالات الأولى بالرعاية المستفيدة من خدمات الجمعية.

كما تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أحد مشروعات الاستثمار الزراعي على مساحة 146 فدان بقرية القلمون بالداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، يرافقه نبيل حنفي رئيس المركز.

وأشاد المحافظ بحجم الإنجاز بالمشروع الذي يضم 6000 فسيلة نخل ومجمع صوب زراعية منزرعة بالخضروات المختلفة (طماطم - خيار - فلفل - بسلة)، مشدداََ على تغذية منافذ بيع الوحدات المحلية بالمركز بمنتجات الصوب وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بإعداد مقايسة لدعم استكمال أعمال إنشاء دورات مياه بمسجد المأذون بالقرية، والذي تم إنشاءه بالجهود الذاتية لخدمة أهالي القرية.

وزار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بزيارة جمعية تنمية المجتمع بقرية الجيزة بالقصر، ضمن جولته بمركز الداخلة.

حيثُ تابع الدورة التدريبية المقامة لأعمال الخوص من مخلفات النخيل، المقدمة من مؤسسة مهنة ومستقبل وجهاز تنمية المشروعات وتشارك فيها 26 فتاة وسيدة. وأشاد بالمنتجات المعروضة وأهمية الدورة لتنمية المهارات والحرف اليدوية التي تستثمر خامات البيئة المحلية.

كما وجّه بنشر وتعميم المشروع بمختلف الجمعيات، وإقامة منافذ ومعارض بالأماكن الحيوية لبيع وتسويق المنتجات، وأسند إلى مديرية التضامن الاجتماعي متابعة الدورات المقدمة لضمان استمراريتها وتوفير المزيد من فرص العمل.

وفي ختام الزيارة، قدّم التكريم للقائمين على التدريب والداعمين للمشروع تقديرًا لجهودهم في تنمية المجتمع المحلي.