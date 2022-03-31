حملات أمنية مكبرة على تجار المخدرات قبل حلول شهر رمضان

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أسلحة نارية وذخائر وكميات من المواد المخدرة بحوزة شخصين بأسوان بقصد الاتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة كوم أمبو مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - بندقية آلية - فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى - هاتف محمول)، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاحين الناريين لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,5 كيلو جرام - 2 بندقية آلية- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى- هاتفي محمول - دراجة نارية) بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والسلاح الأبيض لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.