الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عصابة تستغل الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة

التسول
التسول

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالغربية تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، حيث ارتكبوا 13 واقعة سرقة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الضفيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة زفتى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 13 واقعة بدوائر (مركز شرطة السنطة وقسم شرطة زفتى بالغربية – قسمى شرطة "ديرب نجم بالشرقية - ميت غمر بالدقهلية")، وأرشدوا عن المسروقات لدى اثنين من عملائهم (عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية)، تم ضبطهما وبحوزتهما الدراجات المستولى عليها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عدد 6 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" من مستقلى القطار حال مغادرته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (عامل صيانة هواتف محمولة- مقيم بدائرة القسم).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى استغلال الأحداث فى مزاولة أعمال التسول والسرقة والاستيلاء على متحصلاتهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (قطعتا سلاح أبيض "كتر") وبصحبتهما (عدد 5 من الأحداث) بمناقشة المجنى عليهم وبمواجهة المتهمين أقروا بما سبق فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

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وائل لطفي

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