الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 154 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 92 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

الامن
الامن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (154) قطعة سلاح ناري، و(172) قضية مخدرات، وتنفيذ (92764) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية. 

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (5) قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط (14) قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (16) متهم، لعدد 8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (8254) حكم قضائي متنوع، وضبط (4) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) مطلوب التنفيذ عليها فى 50 حكم حبس جزئي في قضايا " تبديد") بمدة حبس بلغت 42 سنة و8 أشهر على منطقة سكنها على فترات متباعدة خشية ضبطها. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بالأحكام الصادرة ضدها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مالك مكتب لنقل الأثاث - مطلوب التنفيذ عليه في عدد 143 حكمًا بالحبس في قضايا "تبديد- إتلاف - سرقة - مبانى" بلغت مدة الحبس فيها 64 سنة) بتغيير محل إقامته والإقامة بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية خشية ضبطه، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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