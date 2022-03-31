مصرع شاب غرقًا في مياه بحر مويس بالشرقية

لقى شاب بمحافظة الشرقية مصرعه غرقًا بدائرة مركز منيا القمح، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول "مصطفى ف م" 27 عامًا- مقيم بقرية التلين دائرة المركز- جثة هامدة ادعاء حادث غرق بمياه بحر مويس نطاق كوبرى البطل، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بمركز منيا القمح التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.