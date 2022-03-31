الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 6612 مخالفة لمواطنين لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة

نجحت الداخلية في تحرير (6612) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6590) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (22) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (659) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (136) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (801) شيشة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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