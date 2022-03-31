ضبط 163 طن أغذية حجبها التجار عن الأسواق

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (117) قضية تموينية بمضبوطات قرابة (499) طن مواد غذائية وغير غذائية.

ونجحت الجهود في مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط أكثر من (163) طن سلع غذائية مختلفة، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (211) طن سلعة مدعمة، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من (33) طن سلع مختلفة و(36500) لتر مواد بترولية و(19250) قطعة مسلتزمات طبية، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى لمواد البناء تم ضبط (28) طن أسمنت وقرابة (63) طن حديد تسليح.