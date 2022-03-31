مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بروض الفرج

لقى شخصان مصرعهم وأصيب 8 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بمحور روض الفرج، وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، فيما قامت أوناش المرور برفع حطام الحادث بالكامل من الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بمحور روض الفرج، بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان ونتج عنه وقوع متوفين ومصابين وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وتم الاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.