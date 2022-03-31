الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المطران عطا الله حنا: على الفلسطينيين تعزيز صمودهم ونبذ الانقسامات لمواجهة الاحتلال

عطالله حنا
عطالله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بالقدس، في بيان له، بأن الفلسطينيون يعانون حربا شرسة على الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية وفي مقابل هذه السياسات الاحتلالية الغاشمة ما هو مطلوب من الفلسطينيين تعزيز منظومة الصمود والرباط والتشبث بالارض والهوية، أما القدس فهي عنواننا وعاصمتنا ولا تنازل عن القدس باعتبارها عاصمة روحية ووطنية لشعبنا.

وتابع رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بالقدس، ما هو مطلوب من الفلسطينيين في هذه الظروف العصيبة التي نمر بها هو مزيد من الحكمة والمسؤولية والوطنية الحقة والوعي ناهيك عن ضرورة العمل على إنهاء الانقسامات والتصدعات في الجسد الفلسطيني الواحد.

وأضاف لن تقوم لنا قائمة كفلسطينيين إلا من خلال وحدتنا واخوتنا وتعزيز وحدتنا الوطنية ، أما الخطاب التحريضي التخويني فإنه يؤجج الانقسامات والتصدعات في الجسد الفلسطيني الواحد في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون الى الخطاب الذي يوحد ويقرب وليس الى الخطاب الذي يكرس الانقسامات والتصدعات في الجسد الفلسطيني الواحد.

 واختتم ليانه وندعو الى تعزيز منظومة الصمود والرباط وهذا يحتاج الى ترتيب البيت الفلسطيني والعمل على انهاء الانقسامات ونبذ ورفض اي مشاريع مشبوهة و أجندات خبيثة تسعى لاختراق مجتمعنا خدمة لمشاريع معادية لا علاقة لها بعدالة ووطنية قضيتنا.

عطا الله حنا الفلسطينيون رئيس اساقفة الفلسطينية رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا

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