الحالة المرورية في القليوبية.. كثافات أعلى « الدائري» والطريق الزراعي

شهد الطريق الدائري، والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية»، صباح اليوم الخميس 31 مارس، كثافة مرورية، خاصة للقادم من الزراعي للمؤسسة وميدان الزراعة، وصولا لموقف أحمد حلمي، فيما يشهد الزراعي للمتجه لـ بنها وكفر شكر وطوخ، حالة من الانتظام المروري.

وتكثف إدارة مرور القليوبية، من خدماتها بالمحاور الرئيسية والميادين، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف مدير المرور، بانتشار الأكمنة المرورية لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

تواصل الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.