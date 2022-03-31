رفع حطام انقلاب أتوبيس مدرسة بمحور جوزيف تيتو

رفعت أوناش المرور، حطام حادث انقلاب أتوبيس مدارس بمحور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، وتم سحب جميع الكثافات المرورية التي ظهرت أعلى الطريق للقادم من طريق السويس ومتجه إلى شرق القاهرة والنزهة، وسط تمركز الخدمات المرورية للعمل على تنظيم حركة المركبات بصفة دورية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو في النزهة، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبيَّن اصطدام أتوبيس مدرسة بعامود إنارة، ونتج عنه وقوع إصابات وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين.