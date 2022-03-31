الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع حطام انقلاب أتوبيس مدرسة بمحور جوزيف تيتو

جانب من الحدث
جانب من الحدث

رفعت أوناش المرور، حطام حادث انقلاب أتوبيس مدارس بمحور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، وتم سحب جميع الكثافات المرورية التي ظهرت أعلى الطريق للقادم من طريق السويس ومتجه إلى شرق القاهرة والنزهة، وسط تمركز الخدمات المرورية للعمل على تنظيم حركة المركبات بصفة دورية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو في النزهة، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبيَّن اصطدام أتوبيس مدرسة بعامود إنارة، ونتج عنه وقوع إصابات وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

«انتشار رائحة غاز في سوهاج».. والمحافظة تكشف السبب وتوجه رسالة للمواطنين

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ27 ساعة المقبلة

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

رفع حطام انقلاب أتوبيس مدرسة بمحور جوزيف تيتو

البنك المركزي يوقع اتفاقية للاشتراك في منصة «بني» للمدفوعات العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام