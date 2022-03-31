إصابة عامل بطلق ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أُصيب عامل برش خرطوش في مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج بسبب خلافات الجوار، فتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم بإرشاد المتهمين.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين بسبب خلافات الجوار وإصابة أحد المشاركين فيها، وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوجود مشاجرة وإطلاق عيار ناري ومصاب دائرة مركز المراغة تبيَّن أنها بين كل من "طرف أول" (أحمد م ع ع) - 29 سنة - عامل مصابًا "رش خرطوش متفرق بالجسم" وشقيقه (طـه م ع ع) - 35 سنة، عامل.

وبين "طرف ثان" (عبد الظاهر ا ع ع) - 25 سنة، حاصل على دبلوم تجارة الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش تبادلًا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والشتم، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، مما أدي لحدوث الإصابة المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.