الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على حداد هتك عرض طفل بالعجوزة

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على أحد الأشخاص يعمل حداد المتهم بهتك عرض طفل وملامسة أجزاء حساسة من جسده داخل عقار بدائرة قسم شرطة العجوزة.

كانت البداية بتلقي الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من ربة منزل مفاده قيام أحد الأشخاص "شقيق حارس العقار الذي تقيم به" بالتعدي على نجلها 4 سنوات وهتك عرضه داخل العقار محل سكنهم. 

وأضافت السيدة في بلاغها بملاحظتها شعور نجلها بالتعب الشديد وحدوث نزيف له ومحاولته إخفاء الواقعة خوفاً من المتهم ولكن في النهاية أخبرها بما حدث على يد المتهم.

وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فاروق معاون مباحث قسم شرطة العجوزة من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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