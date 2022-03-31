القبض على صاحب محل أحذية يتاجر في النقد الأجنبي بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الصعيد، من ضبط صاحب محل أحذية يقيم بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج، لاتجاره في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية بورود بلاغ لمركز شرطة البلينا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة بالاشتراك ومجموعة العمل مع إدارة البحث الجنائي بسوهاج مفادها قيام "عمر م ا م" 38 سنة صاحب محل أحذية، ويقيم بندر البلينا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج والاتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وجرى الدفع بأحد المصادر السرية للتعامل مع المتحري عنه والذي استطاع كسب ثقته والاتفاق معه على شراء كمية من الريال السعودي بسعر " 4.90 " جنيه للريال الواحد، وعقب استصدار إذن النيابة وبناء على الاتفاق المسبق تمكن ضباط الفرع من ضبط المتحري عنه حال تعامله مع المصدر السري بالمحل الخاص بـه وبحوزته مبلغ 5000 ريال سعودي، و10 يورو 17.600 جنيه مصري.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكاب الواقعة، وأن المبالغ المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه، فتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.