الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على صاحب محل أحذية يتاجر في النقد الأجنبي بسوهاج

حبس
حبس

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الصعيد، من ضبط صاحب محل أحذية يقيم بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج، لاتجاره في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية  بورود بلاغ لمركز شرطة البلينا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة بالاشتراك ومجموعة العمل مع  إدارة البحث الجنائي بسوهاج مفادها قيام "عمر م ا م" 38 سنة صاحب محل أحذية، ويقيم بندر البلينا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج والاتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وجرى الدفع بأحد المصادر السرية للتعامل مع المتحري عنه والذي استطاع كسب ثقته والاتفاق معه على شراء كمية من الريال السعودي بسعر " 4.90 " جنيه للريال الواحد، وعقب استصدار إذن النيابة وبناء على الاتفاق المسبق تمكن ضباط الفرع من ضبط المتحري عنه حال تعامله مع المصدر السري بالمحل الخاص بـه وبحوزته مبلغ 5000 ريال سعودي، و10 يورو 17.600 جنيه مصري.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكاب الواقعة، وأن المبالغ المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه، فتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

«انتشار رائحة غاز في سوهاج».. والمحافظة تكشف السبب وتوجه رسالة للمواطنين

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ27 ساعة المقبلة

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

رفع حطام انقلاب أتوبيس مدرسة بمحور جوزيف تيتو

عملية أمنية لتأمين سواحل نهر ديالي بالعراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام