اختلال عجلة القيادة سبب انقلاب أتوبيس مدرسة بمحور جوزيف تيتو

كشفت معاينة لحادث انقلاب أتوبيس مدرسة بمحور جوزيف تيتو فى النزهة، أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من السائق ثم صعود الأتوبيس بالجزيرة الوسطى للطريق، ثم اصطدامه لعمود إنارة ثم انقلابه، ما أدى إلى ظهور تباطؤ في حركة السيارات أعلى الطريق، وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وأضافت المعاينة لموقع حادث الأتوبيس، أن الحادث نتج عنه إصابة مشرفى الأتوبيس والسائق الذى تم التحفظ عليه لحين الاستماع لأقواله، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتتواجد الخدمات المرورية بمحيط الحادث لإعادة تنظيم حركة السيارات ولم يتم إجراء أى تحويلات مرورية بمحيط الحادث.

و تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو في النزهة ، بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام أتوبيس مدرسة بعمود إنارة ونتج عنه وقوع إصابات وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين.