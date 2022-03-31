الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة مرسى علم يعقد لقاءً جماهيريًا لبحث شكاوى المواطنين

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

عقد اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، لقاءً جماهيريا مع المواطنين لمناقشة الخطة الاستثمارية بالمدينة لعام 2022- 2023  بقاعة الوحدة المحلية للمدينة، وذلك لبحث طلبات المواطنين، والتشاور في الخطة الاستثمارية للمدينة، بحضور مديري الإدارات الخدمية والرقابية والإدارات الداخلية، والشعبيين بالمدينة.

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وأوضح رئيس مدينة مرسى علم، أن الهدف من ذلك هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي، والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها، حيث تقوم كل جهة بعرض رأيها في المشكلة، وتحديد أسلوب حلها بشكل سريع وفقًا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة.

ولفت عدلي إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمدينة، حريصة على حل جميع المشكلات المقدمة من المواطنين، والرد عليها فى إطار من الشفافية.

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وخلال اللقاء استمع رئيس المدينة إلى شكاوى المواطنين المقدمة في مختلف القطاعات، حيث استعرض كل منهم شكواه، وتم الرد عليهم منقبل الجهة المختصة مع تحديد كيفية حلها، كما تم استعراض الإجراءات المتخذة من الجهة المختصة في كل مشكلة وفقا للقواعد القانونية، حيث يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بعقد اللقاءات الجماهيرية للمواطنين بشكل دوري بمدنالمحافظة.

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رئيس القصير يعقد لقاءًا لسماع شكاوي المواطنين

على جانب آخر عقد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، لقاءً جماهيريًا بقاعة الوحدة المحلية، وذلك لبحث طلبات المواطنين، بحضورمديرى الإدارات الخدمية و الرقابية والادارات الداخلية والشعبيين بالمدينة.

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وأكد رئيس مدينة القصير، الاستمرار في عقد اللقاءات الجماهيرية للمواطنين بشكل دوري تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظالبحر، مشيرًا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمدينة، حريصة على حل جميع المشكلات المقدمة من المواطنين، والرد عليها فى إطار منالشفافية.

وأوضح رئيس المدينة، أن الهدف من ذلك هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي، والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها،حيث تقوم كل جهة بعرض رأيها في المشكلة، وتحديد أسلوب حلها بشكل سريع وفقًا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة.

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