الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

للخلاف على مخدرة.. إحالة قاتل حارس عقار بجسر السويس للجنايات

حبس
حبس

أمرت نيابة السلام، بإحالة المتهم بقتل حارس عقار فى منطقة جسر السويس لمحكمة الجنايات. 

وتمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على شخص لقتله حارس عقار بعد التعدى عليه بـ "مفك" بمنطقة جسر السويس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة  العامة، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة إخطارا، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص في منطقة جسر السويس وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

خلاف على المخدرات سبب الواقعة

بالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض ومصاب بطعنات منهم بالرأس، بعدما تعدى عليه شخص داخل عقار بمنطقة جسر السويس، بسبب خلاف على مواد مخدرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، و تحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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