مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية بالبدرشين

سقطت سيارة ملاكي بترعة المريوطية في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة ملاكي يستقلها شخصين، اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها بالترعة.

أسفر الحادث كما ذكر شهود عيان عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم الاستعانة برجال المسطحات المائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.