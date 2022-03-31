الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة والقاهرة تسجل 29

الطقس
الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة والمحافظات خلال الفترة القادمة، متوقعة أن تسجل القاهرة 29 درجة مصاحبة لنشاط نسبي لسرعات الرياح على جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على كلا من الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

درجات الحرارة اليوم 

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد، يستمر الارتفاع التدريجى في درجات الحرارة خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن تكسر القاهرة حاجز 30 درجه بنهاية الأسبوع، مع استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء على هذا الدرجة.

ويشهد طقس اليوم الخميس مائل للحرارة  نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظة الغربية بينما تشهد  السواحل الشرقية، فيما تشهد  جنوب سيناء وشمال الصعيد طقس حار كذلك جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 

وتستعرض "الدستور درجات الحرارة اليوم الخميس وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية في جميع المحافظات المصرية.

  • القاهرة الكبرى ٢٩  الصغرى ١٤
  • الإسكندرية  الكبرى ٢٦ الصغرى ١٣
  • وادي النطرون  الكبرى ٢٨  الصغرى ١٤
  • طنطا  الكبرى ٢٩ الصغرى ١٣
  • شبين الكوم الكبرى ٢٩ الصغري ١٤
  • مطروح الكبرى  ٢٧ الصغرى ١٤
  • السلوم الكبرى ٣٠ الصغرى ١٥
  • سيوة الكبرى ٣٠ الصغرى ١٣
  • بورسعيد الكبرى ٢٣ الصغرى ١٢
  • الاسماعيلية الكبرى  ٢٩ الصغرى ١٤
  • السويس الكبرى ٢٩ الصغرى ١٤
  • نويبع الكبرى ٢٨ الصغرى ١٥
  • طابا الكبرى  ٢٧ الصغرى ١٤
  • كاترين الكبرى ٢٤ الصغرى ٥
  • شرم الشيخ الكبرى ٣٠ الصغرى ١٧
  • الغردقة الكبرى ٣٠ الصغرى ١٧
  • مرسى علم الكبرى ٢٨ الصغرى 15
  • الأقصر الكبرى ٣٣ الصغرى ١٥
  • أسوان الكبرى ٣٥ الصغرى ١٥
  • أبوسمبل الكبرى ٣٤ الصغرى ١٦
  • الوادى الجديد الكبرى  ٣٢  الصغرى ١٥
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ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ27 ساعة المقبلة

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«الحرارة تكسر حاجز الـ30».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

واكدت الارصاد  عن وجود  فرصة لتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشماليةكذلك مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

وبحسب توقعات هيئة الارصاد سوف تصل درجات الحرارة الي ٢٩ درجة مئوية علي القاهرة الخميس المقبل كما تسجل ٣٤ السبت المقبلعلي القاهرة الكبري بينما تصل درجات الحرارة ٣٩ في جنوب الصعيد في اول ايام الشهر الكريم

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وائل لطفي

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