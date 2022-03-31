الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عبد العاطي: دعم مصرى لبوروندى فى سدود حصاد المياه وإدارة الموارد المائية

وزير الرى مع سفير
وزير الرى مع سفير بورندى

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن اتفاقية التعاون مع دولة بوروندي،  تتضمن قيام مصر بتقديم الدعم الفني للجانب البوروندى لإعداد دراسات فنية في مجالات منها إنشاء سدود حصاد المياه لتجميع مياه الأمطار، وإنشاء وصيانة شبكة المصارف الخاصة لمياه الأمطار داخل المدن والقرى في بوروندي، إضافة إلى دراسة عمل مشروع لتخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية ببوروندي.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، مع  السفير شيخ راشد ملاشي سفير بوروندي بالقاهرة، وبحضور ممثلين عن السفارة البوروندية، وذلك لمناقشة تفعيل إتفاقية التعاون الفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي والموقعة بين البلدين فى مجال "الإدارة المتكاملة للموارد المائية".

كما تم خلال اللقاء، بحث نتائج زيارة وفد وزارة الموارد المائية والري لدولة بوروندي خلال شهر نوفمبر الماضى للتباحث حول سبل تفعيل إتفاقية التعاون الفني ، حيث تم خلال الزيارة إعداد خارطة طريق لتفعيل وتنفيذ إتفاقية التعاون وكذلك سبل تنفيذ الدراسات الفنية اللازمة وإعداد الخطة القومية للموارد المائية ببورندي ، حيث تم الإتفاق علي عقد إجتماع افتراضي لمناقشة الاجراءات القادمة.

برنامج تدريبية لأبناء بورندى لإدارة الموارد المائية

وأشار الدكتور عبد العاطي، إلى إنه فى ضوء الطلب المقدم من الجانب البوروندي للإستفادة من الخبرة المصرية في مجال الموارد المائية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، فإنه يوجد حالياً ١٠ متدربين بورونديين في القاهرة حاليا للمشاركة في  برنامجين تدريبي بمركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة.

الجدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، تقوم بتنفيذ خطة مشروعات كبرى في إطار العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، منها إنشاء وحفر الآبار الجوفية لتوفير المياه وإنشاء سدود حصاد الأمطار.

وزارة تخطيط مياه الأمطار جمهورية مصر وزارة الموارد المائية والري سفير بوروندي بالقاهرة التعاون الفني الدكتور عبد العاطى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ27 ساعة المقبلة

أخبار فاتتك| فيديوهات «الإرهابية» المفبركة وحديث عن «الفسفوري الروسي»

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

الرئيس التونسي: سنواجه أي عنف بالقانون والقوات المسلحة ردا على محاولات الانقلاب الفاشلة

الأمن أنقذ الطلاب.. انقلاب أتوبيس مدرسة اصطدم بعمود إنارة في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام