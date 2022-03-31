عبد العاطي: دعم مصرى لبوروندى فى سدود حصاد المياه وإدارة الموارد المائية

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن اتفاقية التعاون مع دولة بوروندي، تتضمن قيام مصر بتقديم الدعم الفني للجانب البوروندى لإعداد دراسات فنية في مجالات منها إنشاء سدود حصاد المياه لتجميع مياه الأمطار، وإنشاء وصيانة شبكة المصارف الخاصة لمياه الأمطار داخل المدن والقرى في بوروندي، إضافة إلى دراسة عمل مشروع لتخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية ببوروندي.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، مع السفير شيخ راشد ملاشي سفير بوروندي بالقاهرة، وبحضور ممثلين عن السفارة البوروندية، وذلك لمناقشة تفعيل إتفاقية التعاون الفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي والموقعة بين البلدين فى مجال "الإدارة المتكاملة للموارد المائية".

كما تم خلال اللقاء، بحث نتائج زيارة وفد وزارة الموارد المائية والري لدولة بوروندي خلال شهر نوفمبر الماضى للتباحث حول سبل تفعيل إتفاقية التعاون الفني ، حيث تم خلال الزيارة إعداد خارطة طريق لتفعيل وتنفيذ إتفاقية التعاون وكذلك سبل تنفيذ الدراسات الفنية اللازمة وإعداد الخطة القومية للموارد المائية ببورندي ، حيث تم الإتفاق علي عقد إجتماع افتراضي لمناقشة الاجراءات القادمة.

برنامج تدريبية لأبناء بورندى لإدارة الموارد المائية

وأشار الدكتور عبد العاطي، إلى إنه فى ضوء الطلب المقدم من الجانب البوروندي للإستفادة من الخبرة المصرية في مجال الموارد المائية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، فإنه يوجد حالياً ١٠ متدربين بورونديين في القاهرة حاليا للمشاركة في برنامجين تدريبي بمركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة.

الجدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، تقوم بتنفيذ خطة مشروعات كبرى في إطار العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، منها إنشاء وحفر الآبار الجوفية لتوفير المياه وإنشاء سدود حصاد الأمطار.