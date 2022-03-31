الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زعيم أوسيتيا الجنوبية بعلن نيته تنظيم استفتاء حول ضم بلده إلى روسيا

أناتولي بيبيلوف
أناتولي بيبيلوف

أعلن زعيم أوسيتيا الجنوبية، المنطقة الموالية لموسكو والتي أعلنت أحادياً انفصالها عن جورجيا في 2008، نيته تنظيم استفتاء حول ضم هذه "الجمهورية" إلى روسيا.

 

وقال أناتولي بيبيلوف في تصريح بثته قناة تلفزيونية روسية مباشرة على الهواء: "بالطبع علينا أن نسأل الشعب رأيه وأن نسمح له بالتعبير عن رأيه بشأن إمكان الانضمام إلى روسيا الاتّحادية".

 

وأضاف: "ليس من الصعب جداً القيام بذلك بدون تأخير"، مؤكداً أنّ الانضمام إلى روسيا هو "حلم قديم" للأوسيتيين.

 

وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا منطقتان في القوقاز انفصلتا عن جورجيا، الجمهورية السوفيتية السابقة.

 

واعترفت روسيا باستقلالهما في أغسطس 2008 بعد حرب خاطفة بين تبليسي وموسكو.

 

ومنذ هذا النزاع تتمركز قوات روسية بشكل دائم في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

 

من جهته، أكّد رئيس برلمان أبخازيا فاليري كفارتشيا، مساء الأربعاء، أنّ مسألة ضمّ هذه "الجمهورية" إلى روسيا غير مطروحة لأنّ "الدستور" الأبخازي يُؤكّد "بوضوح" أنها "دولة مستقلّة".

 

ونقلت وكالة إنترفاكس عن كفارتشيا قوله إنّ قرار أوسيتيا الجنوبية تنظيم "استفتاء محتمل" هو "حقّ سيادي" لها، معتبراً أن سبب هذا القرار هو الرغبة بتوحيد الأوسيتيين الذين يعيش قسم منهم داخل روسيا.

 

ويأتي إعلان زعيم أوسيتيا الجنوبية في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الروسي اجتياحه لأوكرانيا في هجوم بدأه في 24 فبراير وتقول موسكو إنّ هدفه هو مساعدة منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين المواليتين لها في شرق هذا البلد.

 

والأسبوع الماضي أعلن بيبيلوف أنّه أرسل جنوداً من أوسيتيا الجنوبية إلى أوكرانيا "للمساعدة في حماية روسيا".

 

وكان زعيم الانفصاليين في لوغانسك ليونيد باسيتشنيك أعلن الأحد أنّه سيتمّ إجراء استفتاء "في المستقبل القريب" حول انضمام هذه المنطقة إلى روسيا.

 

بدوره يعلن زعيم الانفصاليين في دونيتسك دنيس بوشلين بانتظام تأييده للانضمام إلى روسيا.

هجوم مطروح روسيا روسي موسكو المستقبل

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وائل لطفي

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