الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 483.58 مليون حالة

كورونا
كورونا

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 483.58 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و507684​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 981,885 - 80,074,449
الهند 521,101 - 43,023,215
البرازيل 659,241 - 29,882,397
فرنسا 141,985 - 24,916,117
المملكة المتحدة 164,974 - 20,986,171
ألمانيا 128,870 - 20,642,194
روسيا 752,243 - 17,823,648
تركيا 97,736 - 14,788,933
إيطاليا 159,054 - 14,496,579
كوريا الجنوبية 15,855 - 12,774,956
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
40 - العراق 25,160 - 2,318,865
45 ‬‬‬‬- الأردن 13,959 - 1,680,179

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع أن تتخذ حالات عدوى فيروس كورونا مسارات أخف للمرض مع الوقت، حسبما ذكر رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف.

وأضاف: "بناء على ما نعرفه الآن، السيناريو الأكبر احتمالية هو أن يستمر فيروس كوفيد- 19 في التطور، لكن شدة المرض الذي يسببه ستقل مع مرور الوقت حيث ستزداد المناعة نظرا للتطعيم والعدوى".

وذكرت المنظمة أن هذا السيناريو قد يشهد زيادات متكررة في الحالات إذا انخفضت المناعة بمرور الوقت.

كما ذكرت ورقة الاستراتيجية أنه في هذه الحالة ستكون الجرعات المعززة الجديدة ضرورية بصفة خاصة للفئات المعرضة للخطر.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن العدد الأسبوعي لحالات العدوى الجديدة انخفض بنسبة 14 % على مستوى العالم إلى حوالي 10 ملايين حالة الأسبوع الماضي. وتم تسجيل إجمالي 479 مليون حالة إصابة بكورونا و أكثر من ستة ملايين وفاة على مستوى العالم منذ بدء الجائحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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