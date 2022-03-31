الجيش اليمنى يحبط هجومًا لمليشيا الحوثى بمأرب ويكبّدها خسائر كبيرة

أحبطت قوات الجيش والمقاومة الشعبية في اليمن، هجومًا لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله "إن قوات الجيش تصدت لعملية هجومية شنّتها المليشيا الإيرانية في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها خلال اليومين الماضيين".



وأضاف المصدر "أن القوات اليمنية أحبطت الهجوم وأجبرت المليشيا على التراجع بعد تكبّدها عشرات القتلى والجرحى، فيما تمكنت قوات الجيش من أسر عدد من العناصر الحوثية المهاجمة.



وأمس تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني ، من السيطرة على منطقة استراتيجية، وقطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي في مركز مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

ونقلت قناة (اليمن) الإخبارية عن مصادر ميدانية يمنية - لم تسمها - القول "إن قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت صباح اليوم من السيطرة على وادي النقعة بالكامل في شمال مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، عقب معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية".

وأكدت المصادر أن قوات الجيش قطعت خطوط إمداد مليشيات الحوثي في منطقة الجديدة مركز مديرية الجوبة من جهة الشمال.

وأطلقت مليشيات الحوثي، في وقت سابق، عددا من صواريخ كاتيوشا وقذائف مدفعية واستهدفت سيارات أمام محطة وقود في منطقة لصاد بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب.

كما تمكنت قوات الجيش اليمني، من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية جنوبي محافظة مأرب.

وبحسب قناة "الفضائية" اليمنية، فإن قوات الجيش اليمني مدعومة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، تمكنت صباح اليوم في معارك ضارية من استعادة وتحرير عدة مواقع عسكرية استراتيجية أبرزها مواقع "تبة الشهيد" و"الفيّة" جنوب محافظة مأرب.

وأسفرت الضربات الجوية المركزة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف تلك العصابة الإجرامية.