الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان النمساوى يدعو للإفراج عن 30 من رؤساء البلديات والمدن فى أوكرانيا

البرلمان النمساوى
البرلمان النمساوى

دعا فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي المجتمع الدولي للضغط على روسيا لسرعة الإفراج عن ٣٠ من رؤساء البلديات والمدن في أوكرانيا والذين يتواجدون في الأسر حاليا.


جاء ذلك خلال لقاء سوبوتكا، مع رئيس بلدية ميليتوبول إيفان فيدوروف الذي تم تحريره من الأسر مؤخرا في صفقة تبادلية مع جنود روس.
 

وقال سوبوتكا إن السياسي الأوكراني أوضح له أنه في الأصل كان عدد سكان المدينة الأوكرانية 150 ألف نسمة ولكن منذ الهجوم من قبل القوات الروسية اضطر نصفهم إلى مغادرة منازلهم.
 

وأشار رئيس البرلمان إلى أن القوات الروسية احتجزت العمدة فيدوروف في الأسر لعدة أيام ولم تطلق سراحه إلا قبل أسبوعين.
 

ولفت سوبوتكا إلى أنه تعرف تفصيلا على الوضع في ميليتوبول، معربا عن قلقه لمصير حوالي 30 من رؤساء البلديات والمستشارين المحليين الأوكرانيين الذين تحتجزهم القوات الروسية حاليًا.
 

وفي وقت سابق، أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، أن بلاده تدعم جهود المنظمات غير الحكومية في إجلاء الأيتام من أوكرانيا، لافتًا إلى وصول 79 طفلاً أوكرانيًا يتيما إلى النمسا منذ بدء الحرب الروسية.

 

وقال شالينبرج - في تصريحٍ له اليوم - إن أوكرانيا شهدت نزوح 4.3 مليون قاصر حيث يعد الأطفال من بين أكثر الفئات التي تعاني من الحرب الروسية في أوكرانيا، مشددًا على أن الوضع حرج بشكل خاص لما يقرب من 100 ألف طفل أوكراني يقيمون في منازل ودور رعاية الأيتام، كما أنهم معرضون لخطر متزايد بأن يصبحوا ضحايا للاتجار المنظم بالبشر.

 

وأشار الوزير إلى أن إحدى المنظمات النمساوية غير الحكومية والتي تعمل لخدمة الأيتام في أوكرانيا منذ سنوات طلبت من القنصلية العامة النمساوية في كراكوف تقديم دعم عاجل لإجلاء مجموعة من الأيتام الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وست سنوات وبعضهم يعاني من إعاقات شديدة وذلك من أوكرانيا (عبر بولندا وجمهورية التشيك) إلى النمسا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

تعرف على أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

طرح البرومو الرسمي لمسلسل الاختيار 3: «أخطر 96 ساعة فى تاريخ مصر»

الجماعة الإرهابية تحاول إثارة الرأى العام بفيديوهات وأخبار قديمة ومفبركة

«الأرصاد»: درجات الحرارة تصل ذروة ارتفاعها أول أيام رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام