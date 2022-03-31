البرلمان النمساوى يدعو للإفراج عن 30 من رؤساء البلديات والمدن فى أوكرانيا

دعا فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي المجتمع الدولي للضغط على روسيا لسرعة الإفراج عن ٣٠ من رؤساء البلديات والمدن في أوكرانيا والذين يتواجدون في الأسر حاليا.



جاء ذلك خلال لقاء سوبوتكا، مع رئيس بلدية ميليتوبول إيفان فيدوروف الذي تم تحريره من الأسر مؤخرا في صفقة تبادلية مع جنود روس.



وقال سوبوتكا إن السياسي الأوكراني أوضح له أنه في الأصل كان عدد سكان المدينة الأوكرانية 150 ألف نسمة ولكن منذ الهجوم من قبل القوات الروسية اضطر نصفهم إلى مغادرة منازلهم.



وأشار رئيس البرلمان إلى أن القوات الروسية احتجزت العمدة فيدوروف في الأسر لعدة أيام ولم تطلق سراحه إلا قبل أسبوعين.



ولفت سوبوتكا إلى أنه تعرف تفصيلا على الوضع في ميليتوبول، معربا عن قلقه لمصير حوالي 30 من رؤساء البلديات والمستشارين المحليين الأوكرانيين الذين تحتجزهم القوات الروسية حاليًا.



وفي وقت سابق، أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، أن بلاده تدعم جهود المنظمات غير الحكومية في إجلاء الأيتام من أوكرانيا، لافتًا إلى وصول 79 طفلاً أوكرانيًا يتيما إلى النمسا منذ بدء الحرب الروسية.

وقال شالينبرج - في تصريحٍ له اليوم - إن أوكرانيا شهدت نزوح 4.3 مليون قاصر حيث يعد الأطفال من بين أكثر الفئات التي تعاني من الحرب الروسية في أوكرانيا، مشددًا على أن الوضع حرج بشكل خاص لما يقرب من 100 ألف طفل أوكراني يقيمون في منازل ودور رعاية الأيتام، كما أنهم معرضون لخطر متزايد بأن يصبحوا ضحايا للاتجار المنظم بالبشر.

وأشار الوزير إلى أن إحدى المنظمات النمساوية غير الحكومية والتي تعمل لخدمة الأيتام في أوكرانيا منذ سنوات طلبت من القنصلية العامة النمساوية في كراكوف تقديم دعم عاجل لإجلاء مجموعة من الأيتام الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وست سنوات وبعضهم يعاني من إعاقات شديدة وذلك من أوكرانيا (عبر بولندا وجمهورية التشيك) إلى النمسا.