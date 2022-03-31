9 آلاف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن أكثر من 9 آلاف شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة 6 ملايين و133 ألفا و267 شخصا.



وأفاد بيان للصحة المغربية، بأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 24 مليونا و787 ألفا و92 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس بلغ 23 مليونا و259 ألفا و464 شخصا حتى اليوم.



يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا.



كما أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 105 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و163 ألفا و214 حالة.



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 7388 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11 مليونا و276 ألفا و521 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.



وأضاف البيان أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 16،060، كما تم تسجيل 73 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و146 ألفا و532 متعافيا.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.