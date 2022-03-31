الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

9 آلاف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بالمغرب

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن أكثر من 9 آلاف شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة 6 ملايين و133 ألفا و267 شخصا.


وأفاد بيان للصحة المغربية، بأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 24 مليونا و787 ألفا و92 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس بلغ 23 مليونا و259 ألفا و464 شخصا حتى اليوم.


يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا.
 

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 105 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و163 ألفا و214 حالة.
 

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 7388 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11 مليونا و276 ألفا و521 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.
 

وأضاف البيان أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 16،060، كما تم تسجيل 73 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و146 ألفا و532 متعافيا.

 

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

تعرف على أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

طرح البرومو الرسمي لمسلسل الاختيار 3: «أخطر 96 ساعة فى تاريخ مصر»

الجماعة الإرهابية تحاول إثارة الرأى العام بفيديوهات وأخبار قديمة ومفبركة

«الأرصاد»: درجات الحرارة تصل ذروة ارتفاعها أول أيام رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام