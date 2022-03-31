الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية: الدول التى تتهم روسيا بكل الخطايا المميتة لا تتعاون معنا

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

أكد فلاديمير شيين، نائب رئيس إدارة أمن المعلومات في وزارة الخارجية الروسية، أن بعض الدول تعلن عن تهديد وهمي لـ"هاكر روس"، ولا تريد التعاون مع روسيا رسميًا لمواجهة هذه الظاهرة.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن "شيين" في اجتماع لمجموعة العمل المفتوحة العضوية التابعة للأمم المتحدة حول الأمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن "تلك الدول غير مهتمة بالتفاعل الحقيقي معنا".

وأضاف: "نستنتج من كل هذا أن تلك الدول التي تتهم روسيا بكل الخطايا المميتة، لكنها في الوقت ذاته لا تريد العمل عبر القنوات الرسمية، وهي ليست مهتمة حقا بالتعاون الحقيقي"، لافتًا إلى أن تلك الدول تستخدم فقط التهديدات الوهمية لأغراض سياسية بحتة.

ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ما يجري حاليًا في أوكرانيا بمحاولة يرغب الغرب من خلالها جعل الأراضي الأوكرانية بمثابة أفغانستان ثانية.

وقال "لافروف"، خلال لقاء مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في الصين، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، الأربعاء: "إن أولئك الذين حاولوا جعل أفغانستان مركزًا للسياسة العالمية، يحاولون الآن استبدال أفغانستان بأوكرانيا".

وأضاف: "جميعنا ندرك ما هو المقصود بهذا الحديث". هذا، وجرى لقاء وزيري خارجية روسيا وباكستان في الصين على هامش أعمال المؤتمر الثالث لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان.

كما أعلن رئيس الوفد الروسي، أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني مستمرة، مشيرًا إلى أن الموقف الروسي تجاه القرم ودونباس لم يتغير.

وقال في تصريحات لقناة "روسيا 24" : "إن المفاوضات مستمرة، وأود أن أؤكد أن موقفنا الراسخ تجاه القرم ودنباس يبقى كما هو بدون تغيير".

وأشار إلى أن أوكرانيا وافقت بشكل أساسي على المطالبات الروسية الرئيسية بشأن عدم الانضمام لحلف "الناتو" والتخلي عن نشر قواعد عسكرية.

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وائل لطفي

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