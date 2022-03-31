الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل «صفر وفيات» بكورونا لليوم السابع على التوالى

الجزائر
الجزائر

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم السابع على التوالي، وتسجيل ١١ إصابة جديدة، فضلا عن تماثل ١١ مرضى للشفاء خلال ٢٤ ساعة.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٦٦٢ حالة، من بينها ١١ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٢٨١ شخصا.

وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٣ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٥ مرضى في العناية المركزة.
كما نوهت إلى أن ٤٢ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٦ ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.

وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب "كورونا" عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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