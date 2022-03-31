الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الجزائر تشارك فى الاجتماع الوزارى الـ27 للدول المصدرة للنفط.. اليوم

النفط
النفط

يشارك وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، صباح الخميس، في أعمال الاجتماع الوزاري الـ27 للدول المصدرة للنفط داخل منظمة "أوبك" وخارجها.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، أن الاجتماع سيعقد عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مشيرة إلى أن عرقاب سيشارك أيضًا، في ذات اليوم، في أعمال الاجتماع الـ39 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة (لأوبك+).

وبحسب البيان، سيتم خلال هذان الاجتماعان، بحث أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.

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