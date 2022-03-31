الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم الخميس 31-3-2022

سعر اليورو
سعر اليورو

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة  سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 31-3-2022 ، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري . 

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 31-3 –2022

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري، اليوم، عند مستوي 20.20 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وتمنح شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 20.23 جنيه، و20.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما جاءت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 20.22 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

كما بينت شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 20.06 للبيع جنيه، و20.28 للشراء، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد..

سعر اليورو في بنك المشرق

وجاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 20.21 جنيه للشراء، و20.41 للبيع، في بداية التعاملات.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأعلنت شاشات تداول شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري عند 20.20 جنيه للشراء، و20.42 للبيع.

 

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 31-3 -2022

 

و اليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و تُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا وفقًا لإحصاءات العام 2019.

و يُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي

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