الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التأمين الصحى بالغربية: يجب تفعيل دور مديرى الجودة فى العيادات

التأمين الصحي بالغربية
التأمين الصحي بالغربية

أكد سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، ضرورة تفعيل دور مديري الجودة في العيادات والوحدات، ولا تقتصر تقارير المرور على ملاحظات فقط، لافتًا إلى أن المطلوب تصحيح فوري بجدول زمني لتفادي الملاحظات مع تحديد دور كل مسئول ومعتمد من مدير الوحدة.

أضاف مدير الفرع، فى تعليمات صادرة لمديري المناطق والعيادات والوحدات التابعة للتأمين، على ضرورة الالتزام بمعايير النظافة العامة في المحيط الخارجي للعيادة واستراحات المرضى وغرف الكشف الطبي والصيدليات والمخازن، مع ضرورة تفعيل دور المدير الإداري في الرقابة والمتابعة من خلال جداول معلنة لأعمال النظافة والمرور، والتأكد من قيام العمالة بأعمال النظافة والتوقيع على المرور.

وشدد جلال على ضرورة مراعاة خصوصية المريض أثناء الكشف، وقيام الأطباء بتوقيع الكشف الطبي الفعلي على المرضى مع اتباع معايير مكافحة العدوى.

فى السياق، عقد د.سيد جلال مدير الفرع، اجتماع المجلس التنفيذي الثالث للفرع بحضور مديري إدارات الفرع ومديري المستشفيات ومديري العيادات الشاملة وعيادات الصحة المدرسية.

وبدأ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة قيام المستشفيات بزيادة عدد الأسرة الداخلي والرعايات لمرضى الكوفيد، وتفعيل دور اللجان العلمية وأطباء العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية والمرور على الخطط العلاجية الموضوعة وتدريب فرق العمل على البروتوكول العلاجي المحدث ومتابعة موقف المستلزمات والأدوية وتوفير النواقص، وتكليف فرق الصيانة للمرور على الشبكات ومخارج الأكسجين بواقع ٣ مرات يوميًا.

وتمت مناقشة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز وما تم تحقيقة بحملة الأنيميا والتقزم وحملة فيروس C لطلاب المدارس في إطار مبادرات السيد رئيس الجمهورية للكشف الطبي على طلاب المدارس، حيث تمت تغطية العمل بالحملة من خلال ٢١ فريق عمل وبلغت نسبة الإنجاز لمبادرة فيروس سي ٩٠٪ من إجمالي المستهدف والذي يقدر بـ٨٦ ألف طالب، كما تعدت نسبة الإنجاز بحملة الأنيميا والتقزم ٩٠٪ من إجمالي المستهدف وتم وضع خطة لفرق الربط ومدخلي البيانات لتغطية المستهدف. 

مدير التأمين الصحي بالغربية ضرورة تفعيل دور مديري الجودة بالعيادات

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وائل لطفي

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