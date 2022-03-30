سفير إنجلترا متحدثًا بالعربية من المنيا: «الصعايدة أجدع ناس»

قال جاريث بايلي، سفير دولة إنجلترا بالقاهرة، إن محافظة المنيا تتصف بالأمان والهدوء وكرم الضيافة، وإنه يحب ويقدر الصعايدة لأنهم يتسمون بالشهامة والطيبة، ولأنه ينحدر إلى أصول أسكتلندية، واصفًا شعبها بأنهم زي صعايدة مصر الجدعان الذين يفضلون العيش في بساطة وحب.

جاء ذلك خلال حفل تخريج وتكريم طلاب مركز أولمبيس المشتركين بجائزة دوق أدنبرة بإنجلترا، بحضور الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، والدكتورة يارا جاويش مدير مركز أولمبيس، وهاني رمزي، مدرب تكنولوجي، وعدد من الشخصيات العامة والمجتمعية.

وأضاف السفير خلال الكلمة التي ألقاها باللغة العربية، أنه سعيد بعمله وتواجده بالقاهرة وأنه يحب مصر كثيرًا، وحينما زار المنيا شعر أنه يجلس في بيته ووسط أبنائه، مؤكدًا أنه التقى بالكثير من شبابها وهم نموذج للنجاح والتميز ويري أنهم أفضل منه ومازحهم قائلًا: "أنا عايز أعترف أنكم أحسن مني وينفع تشتغلوا سفير مكاني، ألف ألف مبروك ليكم جميعًا".

عاد سفير إنجلترا وتحدث عن أصالة وجدعنة الصعايدة قائلًا: منذ 20 عامًا كنت أسير وسط جبال أسكتلندا وأشاهد شبابًا بسطاء يفضلون ارتداء الشباشب بدلًا من الأحذية ويعيشون ويسيرون في مناطق صعبة وسط ثلوج وجبال، لأنهم أجدع ناس زي صعايدة مصر، مؤكدًا أن الشباب أكثر الفئات انخراطًا وتأثيرًا في مجتمعاتهم، مهنئًا المشتركين في جائزة دوق أدنبرة وعددهم 30 شابًا على ما حققوه من نجاح وتميز.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد التقى صباح اليوم بالسفير الإنجليزي، في إطار دعم العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الثقافات والخبرات في شتي المجالات، وقال السفير للمحافظ إنه يشعر بالسعادة لتواجده في المنيا صاحبة التاريخ العريق، مؤكدًا أن انطباعاته عن المحافظة إيجابية وجيدة جدًا خاصة وأنها تتسم بطقس معتدل وتضم مناطق أسرية جاذبة.

يشار إلى أن مركز أولمبيس للدورات التعليمية والمجتمعية يهدف إلى تكميل احتياجات التعليم الأساسي وتوسيع آفاق وفكر الشباب عن طريق الكورسات وورش العمل والمعسكرات والأنشطة الرياضية والعديد من الطرق المتنوعة لصقل قدرات الشباب ومنها التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية العالمية مثل جائزة دوق أدنبرة.