الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى من ضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة إلى ليبيا اشتبه محمد منصور مأمور الحركة فى مشمول البيان الجمركي رقم 3190 لسنة 2022 صادر نهائي السلوم بإسم شركة ا . للتصدير والمحمل على السيارة رقم ( ٩٢٠٦-٨ / ٨٥١٠١-٨ ) جماهيرية قيادة المدعو أ . ع . س ليبي الجنسية  والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ملابس وكرتون تغليف روولات بلاستيك .

وبالعرض على محمد إبراهيم الوكيل  مدير الإدارة قام بتشكيل لجنة من محمد منصور مأمور الحركة وأحمد مختار رئيس قسم الحركة وجمال حامد مدير الحركة واسلام محمدي مأمور تعريفه بحضور محمد حنفي  رئيس قسم الأمن الجمركى لمعاينة والكشف السيارة في حضور مندوب الشركة وقائد السيارة فتبين وجود عدد من الكراتين بداخلها 27427 عبوة قطع غيار سيارات وغيرها أجنبية الصنع  غير خالصة الضرائب والرسوم مخبأة أسفل المشمول.

وبلغ إجمالي القيمة الجمركية 3 مليون و 587 ألف و 483 جنيه.

وبلغت الرسوم المستحقة مليون و308 ألف و 473 جنيه.

قرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 49 لسنة 2022 وحرره أحمد نور الله وعيد زهران بالشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

سيارات ملابس استيراد اجراءات قطع بيان جمال

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