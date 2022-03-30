الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وكيل الطرق الصوفية بالشرقية: نسعى لعودة الحضرات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

مؤتمر التصوف بالشرقية
مؤتمر التصوف بالشرقية

قال الشيخ محمد مراعي، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالشرقية، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "آل البيت وسلامة المجتمع من التعصب"، الذي ينظم بمناسبة مولد العارف بالله الشيخ السيد الحدقي   إن الطرق الصوفية تقوم بدور هام ومحوري في المجتمع، وذلك من خلال الأنشطة التي تنظمها بشكل دائم، في جميع محافظات مصر، ونسعي حاليا لعودة الحضرات من جديد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا. 

وتابع "مراعي" أن الطرق الصوفية في الشرقية تقوم بدور كبير من أجل التصدي للفكر المنحرف، وهذا ظهر جليا خلال الفترة الماضية، حيث نجحت المشيخة العامة للطرق الصوفية في جمع الطرق والزوايا  على قلب رجلا واحد للتأكيد على أن جميع الطرق الصوفية طريق واحد ليس فيه اختلاف أو فرقة أو تشرزم، وهذا ما يجعلنا نستطيع أن نعمل من أجل النهوض لبلدنا ووطننا. 

وانطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصوفي السنوي، الذي تنظمه الطريقة الرفاعية بمدينة القرين بالشرقية، بمشاركة علماء وشيوخ من دولتي الأردن وباكستان، وذلك بمناسبة مولد الشيخ  السيد الحدقي أحد علماء التصوف الكبار بالشرقية والذي ينتمي للمنهج الصوفي الرفاعي، ويعقد الاحتفال بعنوان «آل البيت وسلامة المجتمع من التعصب».

ويشارك فى المؤتمر عدد من القيادات الدينية والصوفية، يأتى فى مقدمتهم الشريف طارق يس الرفاعي شيخ عموم السادة الرفاعية والدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية وعضو مجلس النواب، والشيخ فواز الطباع عميد رواق الإمام الرفاعي بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور حليم أبوهاشم من قيادات الطريقة الهاشمية ، والشيخ محمد مراعي وكيل الطرق الصوفية بالشرقية والشريف محمود طارق يس الرفاعي نائب عموم السادة الرفاعية، والدكتور أحمد شحاتة الأزهري المستشار العلمي للطريقة الرفاعية، وعدد من علماء التصوف الإسلامي بدولة باكستان  والإعلامى رمضان البيه ولفيف من علماء الطرق الصوفية والأزهر الشريف.

وكيل الصوفية الشرقية نعمل عوده الحضرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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