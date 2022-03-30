ألمانيا تجمد 95 مليون يورو لأفراد وكيانات روسية

جمّدت ألمانيا 95 مليون يورو (106 ملايين دولار) من أموال مملوكة لأفراد وكيانات روسية بموجب العقوبات المفروضة على روسيا وذلك حسبما صرح مسئول كبير.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن المبلغ الذي كشف عنه نائب وزير المالية الألماني، فلوريان تونكار، أمام فعالية للوبي مصرفي اليوم الأربعاء، أقل من مبالغ مماثلة في دول أوروبية أخرى، حيث جمدت إيطاليا 780 مليون يورو من الأصول وفقًا لما أظهرته البيانات الحكومية، فيما أعلنت فرنسا أنها جمدت قرابة 850 مليون يورو لها علاقة بطبقة النخبة الروسية.

في السياق، أعلنت سويسرا، وهي ملاذ رئيسي للثروات الروسية، عن أنها تلقت إخطارات عن ستة مليارات دولار من الأصول المملوكة لأفراد روس مدرجين على قائمة العقوبات.

كما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن أن بلادها مستعدة لمنح أوكرانيا ضمانات أمنية بعد نهاية حرب روسيا عليها.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتليفزيون الألماني "ايه آر دي"، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، اليوم الأربعاء: "في حال الحاجة إلى ضمانات، فإن ألمانيا أيضًا ستكون حاضرة وستمنح ضمانات".

أضافت بيربوك: "نحن نقف إلى جانب أوكرانيا بتضامن كامل بنسبة 100%"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يسري أيضًا بالنسبة لمحادثات السلام ونظام السلام اللاحق.

وأكدت بيربوك أن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ليست تلك المحادثات التي يفترض فيها المرء إمكانية تحقيق انفراجة بعد وقت قصير.

ورأت بيربوك أنه إذا كان الجانب الروسي يتحدث عن ضمانات أو حيادية، فإنه يعني شيئًا مغايرًا تمامًا عما يفعله الجانب الأوكراني.