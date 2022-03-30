انقلاب سيارة تُقل 7 عمال فى مدينة بدر

أنقذ القدر 7 أشخاص من الموت اليوم الأربعاء، عقب إصابتهم نتيجة وقوع حادث مروري، في مدينة بدر بنطاق شرق القاهرة.

وشهدت مدينة بدر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أعلى الطريق الجديد، وانتقلت أوناش المرور وجرى رفع حطام الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الجديد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وقد انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.