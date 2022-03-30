الرئيس السيسى يستعرض مع نظيره الأوكرانى تطورات المفاوضات مع روسيا

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث استعرض الرئيس الأوكراني آخر التطورات في هذا الإطار خاصة ما يتعلق بمسار المفاوضات.



وأكد الرئيس من جانبه أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة، والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، فضلاً عن اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.