الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أبوهاشم: الطرق الصوفية تقوم بدور محورى لنشر الاعتدال

مؤتمر التصوف بالشرقية
مؤتمر التصوف بالشرقية

قال الدكتور حليم أبوهاشم، وكيل الطريقة الهاشمية الصوفية، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التصوف الذي نظم بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، إن الطريقة الهاشمية وقيادات التصوف الإسلامي بالشرقية يرحبون بالضيوف المشاركين في ملتقى "آل البيت وسلامة المجتمع"، بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بمولد العارف بالله الشيخ السيد الحدقي.

أضاف أبوهاشم أن محافظة الشرقية في هذه الآونة تشهد طفرة صوفية كبري، وتقوم الطرق الصوفية فيها بدور محوري لنشر الوسطية والاعتدال، وذلك من خلال الندوات واللقاءات العلمية التي تنظمها الطرق الصوفية بشكل دائم، وهذا يجعلنا نتأكد أن الصوفية قادمة لتصدر المشهد من جديد من خلال أدوارها المحورية التي تقوم بها بشكل مستمر ودائم، وهذا يدل على الدور الهام للصوفية.

وانطلقت، مساء اليوم، فعاليات المؤتمر الصوفي السنوي، الذي تنظمه الطريقة الرفاعية بمدينة القرين بالشرقية بمشاركة علماء وشيوخ من دولتي الأردن وباكستان، وذلك بمناسبة مولد الشيخ  السيد الحدقي أحد علماء التصوف الكبار بالشرقية والذي ينتمي للمنهج الصوفي الرفاعي، ويعقد الاحتفال بعنوان «آل البيت وسلامة المجتمع من التعصب».

ويشارك فى المؤتمر عدد من القيادات الدينية والصوفية، يأتى فى مقدمتهم الشريف طارق يس الرفاعي شيخ عموم السادة الرفاعية والدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية وعضو مجلس النواب، والشيخ فواز الطباع عميد رواق الإمام الرفاعي بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور حليم أبوهاشم من قيادات الطريقة الهاشمية، والشيخ محمد مراعي وكيل الطرق الصوفية بالشرقية والشريف محمود طارق يس الرفاعي نائب عموم السادة الرفاعية، والدكتور أحمد شحاتة الأزهري المستشار العلمي للطريقة الرفاعية، وعدد من علماء التصوف الإسلامي بباكستان.

وكيل أبناء الطريقة الرفاعية الشرقية الأعتدال الخريفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

تعرف على أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم

طرح البرومو الرسمي لمسلسل الاختيار 3: «أخطر 96 ساعة فى تاريخ مصر»

«الأرصاد»: درجات الحرارة تصل ذروة ارتفاعها أول أيام رمضان

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

سفير إنجلترا متحدثًا بالعربية من المنيا: «الصعايدة أجدع ناس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام