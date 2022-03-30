أبوهاشم: الطرق الصوفية تقوم بدور محورى لنشر الاعتدال

قال الدكتور حليم أبوهاشم، وكيل الطريقة الهاشمية الصوفية، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التصوف الذي نظم بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، إن الطريقة الهاشمية وقيادات التصوف الإسلامي بالشرقية يرحبون بالضيوف المشاركين في ملتقى "آل البيت وسلامة المجتمع"، بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بمولد العارف بالله الشيخ السيد الحدقي.

أضاف أبوهاشم أن محافظة الشرقية في هذه الآونة تشهد طفرة صوفية كبري، وتقوم الطرق الصوفية فيها بدور محوري لنشر الوسطية والاعتدال، وذلك من خلال الندوات واللقاءات العلمية التي تنظمها الطرق الصوفية بشكل دائم، وهذا يجعلنا نتأكد أن الصوفية قادمة لتصدر المشهد من جديد من خلال أدوارها المحورية التي تقوم بها بشكل مستمر ودائم، وهذا يدل على الدور الهام للصوفية.

وانطلقت، مساء اليوم، فعاليات المؤتمر الصوفي السنوي، الذي تنظمه الطريقة الرفاعية بمدينة القرين بالشرقية بمشاركة علماء وشيوخ من دولتي الأردن وباكستان، وذلك بمناسبة مولد الشيخ السيد الحدقي أحد علماء التصوف الكبار بالشرقية والذي ينتمي للمنهج الصوفي الرفاعي، ويعقد الاحتفال بعنوان «آل البيت وسلامة المجتمع من التعصب».

ويشارك فى المؤتمر عدد من القيادات الدينية والصوفية، يأتى فى مقدمتهم الشريف طارق يس الرفاعي شيخ عموم السادة الرفاعية والدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية وعضو مجلس النواب، والشيخ فواز الطباع عميد رواق الإمام الرفاعي بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور حليم أبوهاشم من قيادات الطريقة الهاشمية، والشيخ محمد مراعي وكيل الطرق الصوفية بالشرقية والشريف محمود طارق يس الرفاعي نائب عموم السادة الرفاعية، والدكتور أحمد شحاتة الأزهري المستشار العلمي للطريقة الرفاعية، وعدد من علماء التصوف الإسلامي بباكستان.