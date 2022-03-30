ضمن نهائيات برنامج «الفرصة».. 5 شركات تتنافس على جائزة المليون جنيه

تذاع مساء اليوم الأربعاء، نهائيات برنامج “الفرصة” وهي مسابقة الشركات الناشئة التي تقدمها الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة ON.

وتبدأ حلقة التصفيات النهائية في التاسعة والنصف مساء ويتنافس فيها أقوى خمس شركات تم اختيارهم على مدار 12 حلقة على جائزة قدرها مليون جنيه والسفر إلى باريس لحضور أكبر فعالية للتكنولوجيا في العالم.

الشركات الخمس المتنافسة هي شركة "ماتخافيش" التي طورت تطبيق إلكتروني لمساعدة الفتيات على مواجهة التحرش وشركة "كوليبري" التي أسسها مجموعة من العلماء لتطوير مستلزمات طبية أول منتجاتها اسفنجة طبية هي الأكثر قدرة على امتصاص الدم في العالم، وشركة "مزارع" التي تقدم حلول تكنولوجية للفلاح وتقدم له الدعم منذ مرحلة اختيار نوع المحصول وحتى حصاده وتسويقه.

وشركة " The Baby Garage" وهي منصة لبيع وشراء مستلزمات الأطفال المستعملة والجديدة.

وشركة " ثندر" أول تطبيق إلكتروني مصري يتيح للأفراد الاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون عمولات.

وصرحت “لميس” أن الهدف من هذا البرنامج هو دعم شركات ناشئة لتصبح في يوم من الأيام مثل “فيس بوك” و"جوجل" و"تسلا" و"سويفل" المصرية لأن هذه الشركات تدعم الاقتصاد الحقيقي مشيرة إلى أن هذا البرنامج هو من البرامج الأقرب لقلبها في مشوارها الإعلامي.

تشهد حلقة نهائيات "الفرصة" الليلة العديد من المفاجآت التي سيعلنها شركاء البرنامج. لجنة تحكيم الحلقة مكونة من 7 حكام من مختلف الخلفيات في البيزنس والتسويق والاستثمار والأكاديميا والتنمية المجتمعية.

تذاع الحلقة في سهرة خاصة على شاشة ON تبدأ في التاسعة والنصف مساء.