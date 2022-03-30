الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس البرلمان يلتقى عددًا من السيدات بالأمانة العامة للتهنئة بعيد الأم

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يلتقي عدداً من السيدات

 التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم بعدد من السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب للتهنئة بعيد الأم، بحضور المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس. 

أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تقديره الكامل لمكانة المرأة في المجتمع، مؤكدًا  أن المرأة المصرية هى صمام الأمان للأسرة المصرية في حماية أبنائها لما تبذله من جهد كبير في تنشئتهم في بيئة صالحة، ومساهمتها الفعالة في تقديم جيل نافع لنفسه ولأهله ووطنه.

وأعربت السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب عن بالغ امتنانهن وتقديرهن  للسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على هذه التهنئة الغالية والكريمة.

الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب السيدات العاملات الأمانة العامة عيد الأم مكانة المرأة

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