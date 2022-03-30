عميد رواق الرفاعى بالأردن: التصوف حمى الأمة من جماعات التطرف

قال الشيخ فواز الطباع، عميد رواق الإمام الرفاعي لدراسات التصوف بالأردن، إن التصوف الإسلامي حمى الأمة من جماعات العنف والإرهاب، لأن التصوف منهج إسلامي يهدف إلى الوسطية والاعتدال وهذا يعلمه القاصي والداني.

أضاف الطباع، خلال مشاركته في مؤتمر التصوف بالشرقية، أن الطرق والزوايا الصوفية قادرة على نشر الوسطية والاعتدال وإرساء دعائم الاستقرار في المجتمع؛ لأنها لا تعرف التشدد، لأن أقطاب الصوفية علموا الناس حب الخير ومساعدة الناس دون مقابل.

وأوضح أنه يجب على المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي دعم الطرق والزوايا الصوفية لكي تقوم بدورها على أكمل وجه في ظل التحديات التي تواجهنا حاليًا.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الصوفي السنوي، الذي تنظمه الطريقة الرفاعية بمدينة القرين بالشرقية، بمشاركة علماء وشيوخ من الأردن وباكستان، وذلك بمناسبة مولد الشيخ السيد الحدقي أحد علماء التصوف الكبار بالشرقية الذي ينتمي للمنهج الصوفي الرفاعي ويعقد الاحتفال بعنوان آل البيت وسلامة المجتمع من التعصب.

يشارك فى المؤتمر عدد من القيادات الدينية والصوفية، يأتى فى مقدمتهم الشريف طارق يس الرفاعي شيخ عموم الرفاعية والدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية وعضو مجلس النواب، والشيخ فواز الطباع عميد رواق الإمام الرفاعي بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور حليم أبوهاشم من قيادات الطريقة الهاشمية، والشيخ محمد مراعي وكيل الطرق الصوفية بالشرقية والشريف محمود طارق يس الرفاعي نائب عموم السادة الرفاعية، والدكتور أحمد شحاتة الأزهري المستشار العلمي للطريقة الرفاعية وعدد من علماء التصوف الإسلامي بباكستان ولفيف من علماء الطرق الصوفية والأزهر الشريف.