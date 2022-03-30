الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقب اجتماع القاهرة.. لجنة عربية وزارية تزور روسيا لبحث الأزمة الأوكرانية

السفير الروسي لدى
السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيليايف

صرح السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيليايف، اليوم الأربعاء، أن لجنة عربية وزارية ستزور روسيا قريبا، في إطار مخرجات الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة مؤخرًا لبحث الأزمة الأوكرانية.

وقال الدبلوماسي الروسي، إن لجنة وزارية عربية تضم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ستزور موسكو قريبا للقاء المسئولين الروس ضمن مخرجات الاجتماع الوزاري العربي الأخير في القاهرة.

وذكرت قناة الجزائر الدولية الحكومية نقلا عن المسئول الروسى، "أن هذا التحرك الدبلوماسي العربي يأتي لبحث جهود التسوية الدبلوماسية مع أوكرانيا، لكنه لم يكشف عن موعد زيارة الوفد العربي، مشيرا إلى أن روسيا لم تغلق الباب أمام المساعي الدبلوماسية".

يجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب قد خلص إلى ضرورة تشكيل لجنة وزارية عربية، تتولى الاتصال بأطراف الأزمة في أوكرانيا، خاصة أن جملة من تداعيات هذه الأزمة بدأت تظهر على عدد من الدول العربية التي تأثرت بآثارها.

والأسبوع الماضى، أرسلت موسكو مسؤولا رفيعا إلى الجزائر في أول زيارة من نوعها منذ بدأ الأزمة في أوكرانيا، حيث التقى قائد الجيش الجزائري السعيد شنقريحة مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيادميتري شوڨاييف، الذي زار الجزائر للمشاركة في اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون العسكري والتقني.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت المفوضية الأوروبية، عن عقد مؤتمر للمانحين لزيادة الأموال لملايين الأوكرانيين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب الغزو الروسي في وارسو في 9 أبريل المقبل.


ويهدف المؤتمر لزيادة التمويل للاوكرانيين المشردين داخل بلادهم جنبا إلى جنب مع اللاجئين الأوكرانيين في الخارج، ومن المقرر عقد المؤتمر مباشرة وجها لوجه من قبل  رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، وعبر رابط الفيديو من قبل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.


ويأتي المؤتمر كنتيجة لحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جانب المفوضية الأوروبية، والحكومة الكندية ومنظمة جلوبال سيتيزين غير الحكومية لزيادة الأموال والتبرعات العينية للنازحين بسبب الغزو الروسي.

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وائل لطفي

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