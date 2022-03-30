في ذكراه.. تعرف على أسماء الأنبا رويس تيجي وفريج

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية اليوم، بتذكار نياحة انبا فريج (أنبا رويس).

وقال كتاب السنكسار الكنسي، الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه ولد القديس حوالى سنة 1334 ميلادية فى قرية صغيرة اسمها "منيه يمين"بمحافظة الغربية من عائلة فقيرة، وكان اسم أبيه إسحق وأمه إسمها سارة. فلما رزقهما الله به أسمياه "فريج"ونظراً لظروف الحياة الصعبة تربى تربية خشنة كفلاح فقير كان يساعد والده فى الفلاحة وأحياناً أخرى كان يبيع الملح على جمله الصغير. وقد أحبه معظم أهل قريته والقرى المجاورة فكانوا لا يشترون الملح الا منه لأنهم رأوه أميناً فى تجارته، مريحاً فى سلوكه معهم.

تقواه وقداسته ظهرت من خلال تعاملاته معهم فى طريقة بيعه وشرائه منذ الطفولة كان القديس يبحث عن خلاص نفسه ولم يكن عمله أو ظروف الفقر أو تدهور حالة الكنيسة فى ذلك العصر عائقان له أن يهمل عبادته. فمنذ صغره كان مواظباً على الصلاة والتأمل وكان ينمو تدريجياً فى التقوى والقداسة

والقديس إسمه الأصلى فريج، لكن اشتهر بالألقاب التالية:

رويس

"رويس "هو إسم جمل القديس الذي كان يبيع عليه الملح ويربيه فى بيته وكلمة رويس تصغير لكلمة رأس لأن رأس جمله كانت صغيرة وعندما كان يعود القديس من عمله الى البيت كان جمله يفرح بعودته ويداعب القديس برأسه الصغير كمن يقبله فدعى القديس جمله بهذا الأسم

وعندما ذاع صيت القديس عندما بدأ جولته فى محافظات مصر المختلفة وابتدأ الناس يبحثون عنه تنكر القديس وأطلق على نفسه اسم جملة رويس وأخفى اسمه الأصلى.