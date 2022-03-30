في تذكارها الشهري.. تعرف على أشهر ترانيم العذراء مريم

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالتّذكار الشهري للقديسة مريم العذراء.

وقال كتاب السنكسار الكنسي، الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكية مرتمريم والدة الإله الكلمة أم الرحمة، الحنونة.

تواصلت “الدستور” مع المرنم عزت وجيه، من ايبارشية سوهاج، الذي قال ان التذكار الشهري للسيدة العذراء له طقوسه التي يتممها محبيها وأبرز تلك العادات أو الطقوس، أداء الترانيم.

وقال “وجيه” إن أبرز تلك الترانيم هي ترنيمة “يا من أعطيتي أشرف عطية، والتي تقول:

يا من أعطيتي أشرف عطية يا من بعتلك يا مريم روحه هدية

به فرحنا .. به نجحنا.. به أصطلحنا يا مريم وكسبنا الأبديه

ثمرة حشاك بالنعمه ملاكي هو قد أنشاكي طهره ونقيه

خارت قوانا وأظلمت ضيانا لولا أنه أتانا يا مريم أبنك المسيا

رب البرايا معطي العطايا ماحي الخطايا فادي البشريه

سلمت عطاكي من الهلاكي ربنا خلاكي يا مريم سما جسدانيه

تابوت مسكن للاهوت طبعناً متحداً بالاهوتيه

صمت الجميع إذ لا شفيع فأتى السميع منك يا نقيه

الأمان وصرنا فى أطمئنان لما جه الديان بالبشره الالهيه

زرتي الخليقه وأظهرتي الحقيقه ومن كل ضيقه يا مريم أنقذتى البشريه

يا أم عفيفه يا بكر لطيفه يا ملكه منيعه حني عليا

يا من أعطيتى أشرف عطيه يا من بعتلك يا مريم روحه هديه

به فرحنا .. به نجحنا.. به أصطلحنا يا مريم وكسبنا الأبديه

هذا وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بحلول اربعاء الاسبوع الخامس من الصوم الكبير.