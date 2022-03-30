الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة الأدوية الأوروبية تراجع الموافقة على لقاح كورونا الفرنسى

لقاح كورونا الفرنسي
لقاح كورونا الفرنسي

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها تراجع الموافقة على لقاح "فيدبريفتين" المضاد لكوفيد- 19، الذي طورته شركة الأدوية الفرنسية سانوفي باستور.
ولم يتضح موعد انتهاء مراجعة الموافقة، وتجري وكالة الأدوية الأوروبية دراسات وفحوصا على آثار "فيدبريفتين" منذ العام الماضي، وتشير الدراسات إلى أن اللقاح يوفر حماية فعالة ضد فيروس كورونا.
وإذا وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام اللقاح، سيتطلب موافقة المفوضية الأوروبية أيضا، إلا أن ذلك يعد إجراء شكليا.
يذكر أن "فيدبريفتين" لقاح يعتمد على البروتين. ويعمل على دفع الجسم إلى توليد أجسام مضادة ضد الفيروس.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

95 % تراجعًا بنسب إشغال المستشفيات.. كيف تخطت الدولة 5 موجات من جائحة كورونا؟

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

القائمة الكاملة لقنوات عرض مسلسلات رمضان 2022

«انفصال بشياكة».. أحمد حسن وزينب: «آخر فيديو تشوفونا مع بعض»

دون اجتماع مجلس النقابة.. مجدى سخى ينصب نفسه نقيبًا للمحامين بالإنابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

فيصل شمس

فرصة لا تعوض.. ساعة يد براند بسعر رخيص للغاية

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام

من عرب 48.. من هو الشرطي الإسرائيلي الذي تصدى لهجوم "بني براك"؟

بـ"الإدانة".. كيف علق أبو مازن ونواب الكنيست العرب على هجوم "بني براك"؟