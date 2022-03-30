وكالة الأدوية الأوروبية تراجع الموافقة على لقاح كورونا الفرنسى

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها تراجع الموافقة على لقاح "فيدبريفتين" المضاد لكوفيد- 19، الذي طورته شركة الأدوية الفرنسية سانوفي باستور.

ولم يتضح موعد انتهاء مراجعة الموافقة، وتجري وكالة الأدوية الأوروبية دراسات وفحوصا على آثار "فيدبريفتين" منذ العام الماضي، وتشير الدراسات إلى أن اللقاح يوفر حماية فعالة ضد فيروس كورونا.

وإذا وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام اللقاح، سيتطلب موافقة المفوضية الأوروبية أيضا، إلا أن ذلك يعد إجراء شكليا.

يذكر أن "فيدبريفتين" لقاح يعتمد على البروتين. ويعمل على دفع الجسم إلى توليد أجسام مضادة ضد الفيروس.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.