الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«النقد الدولي» يطلب التزام لبنان بإنجاز الإصلاحات المطلوبة لخطة التعافي كاملة

النقد الدولي
النقد الدولي

طلب وفد صندوق النقد الدولي بلبنان التزاما من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء بلبنان بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة لخطة التعافي المالي والاقتصادي كاملة، وخصوصا إقرار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريجو راميريز على رأس وفد من الصندوق، حيث جرى عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، والرؤية التي يملكها الصندوق من أجل المساهمة في تخطي لبنان الأزمة التي يعاني منها.
واطلع الرئيس عون على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي.
وأكد الوفد أنه لاحظ تقدما في مسار المفاوضات من شأنه أن يؤدي إلى توقيع أولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي.

وكان دعا رئيس الحكومة  اللبناني، نجيب ميقاتي،  الثلاثاء، إلى حل المشكلات بعيداً عن الشعبوية، معلنا رفضه الإقدام على الاستقالة.

وقال "ميقاتي"، في تصريح لدى مغادرته مجلس النواب اليوم:"لا يمكن حلّ المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم وكما قلت في أكثر من مناسبة الوضع غير سليم ولكن إذا لم نتحد جميعاً لإيجاد الحلول فلا يمكننا الخروج من الأزمة التي نمر بها".

وأضاف:"من مهمات الحكومة اليوم إجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن أن أنساق إلى الاستقالة كي لا تكون مبرراً لتعطيل الانتخابات، ولن أكون سبباً لتعطيل الانتخابات، ولهذا السبب لن أقدم على الاستقالة".

وتابع:"نحن مستعدون للمحاسبة على أي عمل نقوم به وأكرر الدعوة للتعاون الكامل بينننا وبين السادة النواب والمجلس النيابي الكريم، ومع احترامي لكل الآراء، ولكن يجب أن تطرح على أساس المصلحة الوطنية، كفى تغليبًا للمصالح الشخصية على المصالح الوطنية، لأن الوطن هو من يدفع الثمن".

 

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وائل لطفي

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