أفريقيا تسجل 11.520 مليون إصابة و255 ألف وفاة بكورونا

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، التابعة للاتحاد الافريقي، تسجيل 11 مليونًا و520 ألف إصابة و255 ألفًا و300 وفاة متأثرة بفيروس كورونا وسط تعافي 10 ملايين و670 ألف شخص، وذلك منذ بدء الجائحة.

وأوضح بيان صادر عن "المراكز الأفريقية" أن نسبة التحصين باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" بلغت 15%، فيما حصل 20% على جرعة واحدة و1.2% جرعة معززة في قارة أفريقيا.

وذكر بيان "المراكز الأفريقية" أن حالات "كورونا" القارية استحوذت على 3% من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2% من النسبة العالمي.

وعن ظهور تحورات فيروس "كورونا"، أبلغت 48 دولة عن ظهور متحور "ألفا"، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور "بيتا"، و47 دولة أبلغت عن متحور "دلتا"، و6 دول ظهر لديها متحور "جاما"، و39 دولة متحور "أوميكرون".

وبينت "المراكز الأفريقية" أن 53 دولة أفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ 8 دول وذلك منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونًا و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.

في سياق ترصد الفيروس سريع الانتشار، أوصت الدول الأعضاء بالاستمرار في تتبع المتلازمات مثل الانفلونزا والترصد الجيني للفيروس وتتبع المخالطين وإخطار وتبادل البيانات بين الدول الأعضاء، واستمرار حملات التوعية واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

