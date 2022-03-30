الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مكافحة الاحتكار الأوروبية تداهم مكاتب جازبروم الروسية في ألمانيا

الغاز
الغاز

قالت مصادر إن مسؤولين من المفوضية الأوروبية داهموا مكاتب فروع شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم في ألمانيا، في إطار تحقيق يجريه الاتحاد الأوروبي  حول دور الشركة الروسية العملاقة في دفع أسعار الغاز بأوروبا إلى الارتفاع لمستويات قياسية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن المسؤولين زاروا مكاتب شركات منها جازبروم جيرمانيا ووينجز ، واللتين توفران حوالي 20% من إمدادات الغاز الطبيعي في السوق الألمانية.
وأشارت بلومبرج إلى ان هذه المداهمة تأتي في الوقت الذي تكثف فيه أوروبا التحقيق لمعرفة ما إذا كان سلوك جازبروم قد ساهم في الارتفاع القياسي لأسعار الغاز خلال الشتاء الحالي.
تعاني أوروبا من أزمة طاحنة في إمدادات الغاز الطبيعي منذ العام الماضي، في ظل تقليص جازبروم لكميات الغاز التي تضخها إلى أوروبا اثناء فترة إعادة تكوين المخزونات الأوروبية قبل دخول فصل الشتاء، مما أدى إلى انخفاض المخزونات إلى مستويات قياسية وارتفاع الأسعار.
كانت وكالة الطاقة الدولية قد حملت روسيا في وقت سابق من العام الحالي المسؤولية عن أزمة إمدادات الطاقة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة، وأثرت على نشاط الكثير من المصانع الأوروبية التي اضطرت إما إلى وقف الإنتاج نهائيا أو خفضه بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة.

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وائل لطفي

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