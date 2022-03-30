بايدن يبحث مع زيلينسكي تزويد أوكرانيا بقدرات عسكرية إضافية

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تزويد الجيش الأوكراني قدرات عسكرية إضافية لمساعدته في الدفاع عن بلاده، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة في بيان بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين استغرقت 55 دقيقة أنهما "ناقشا كيفية عمل الولايات المتحدة ليل نهار لتلبية الطلبات الرئيسية لاوكرانيا على صعيد المساعدة الامنية"، اضافة الى "الجهود المتواصلة التي تبذلها الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها لتحديد القدرات الاضافية لمساعدة الجيش الاوكراني في الدفاع عن بلاده".

وأضافت الرئاسة أنهما أشارا إلى التأثير "الحاسم" للأسلحة التي قدمها الأميركيون على مسار النزاع.

وتابع البيت الأبيض "كما أبلغ الرئيس بايدن الرئيس زيلينسكي أن الولايات المتحدة تعتزم منح الحكومة الأوكرانية مبلغ 500 مليون دولار كمساعدة مباشرة للميزانية".

وكتب الرئيس الأوكراني، من جانبه، في تغريدة أنه "عرض تحليله للوضع في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات"، غداة جلسة جديدة من المحادثات بين كييف وموسكو.

وأضاف "تحدثنا عن دعم دفاعي محدد وحزمة عقوبات جديدة مشددة ومساعدات مالية وإنسانية ضخمة".

ضاعفت روسيا التي شنت هجوماً على أوكرانيا نهاية شباط/فبراير مؤخرا الإشارات المتناقضة حول مشاريعها العسكرية ونواياها الدبلوماسية.

فقد اعلن الكرملين الأربعاء أن المفاوضات التي جرت بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول الثلاثاء لم تفض الى نتائج "واعدة جدا" ولا أي "تقدم". وتتناقض هذه التصريحات مع الاجواء الايجابية التي عبر عنها مسؤولون روس شاركوا في المحادثات.

اتهمت السلطات الأوكرانية الأربعاء روسيا بقصف مركز للجنة الدولية للصليب الأحمر في ماريوبول وتشيرنيهيف.

وشككت كييف وواشنطن بمصداقية الإعلان الأخير لروسيا التي وعدت بأنها "ستقلص بشكل جذري" أنشطتها العسكرية في اتجاه كييف وتشرنيهيف وانها ستركز فقط على منطقة دونباس، في شرق البلاد.