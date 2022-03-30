الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: أكثر من 140 دولة لم تعلن أى عقوبات ضد روسيا

تشاو ليجيان
تشاو ليجيان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، إن الغالبية العظمى من الدول أعلنت عدم فرض عقوبات على روسيا.

وتابع تشاو ليجيان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "أكثر من 140 من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة لم تعلن عن أي عقوبات على روسيا".

وأرفق المسئول الصينى مع التغريدة رسمًا بيانيًا أكد من خلاله أن 74 بالمئة من الدول أعلنت عن عدم فرض عقوبات على موسكو.

وفى وقت سابق من اليوم، طالبت الصين الولايات المتحدة على عدم الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة لها.

وحذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي، من أن بلاده في حال فرض عقوبات أمريكية أحادية الجانب، ستحمي بحزم حقوق ومصالح الشركات الصينية.

وحول احتمالات فرض عقوبات أمريكية ضد الصين بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، قال ليجيان إن بلاده تعارض أي شكل من أشكال العقوبات الأمريكية أحادية الجانب وستحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين.

وشدد المسئول الصينى على أن العقوبات لم تكن أبدًا وسيلة فعالة لحل المشاكل.

وفى تصريحات سابقة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، اليوم الأربعاء، إن العلاقة بين الصين وروسيا ترتكز على عدم استهداف أي طرف ثالث.
وأدلى المتحدث بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي، ردًا على سؤال حول العلاقات الصينية الروسية، وفقًا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.


وقال "وانج" إنه "لا يوجد سقف للتعاون بين الصين وروسيا للسعي من أجل السلام، وحماية الأمن ومعارضة الهيمنة".


وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة، أمس، من دعم ما يسمى بقوى "استقلال تايوان" بحجة "الديمقراطية"، وأن "السعي لخدمة استراتيجية استخدام تايوان لاحتواء الصين، مآله الفشل".

وزارة الخارجية الصينية روسيا عقوبات الامم المتحدة تشاو ليجيان

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وائل لطفي

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