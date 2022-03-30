الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الشباب والرياضة يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره الأنجولى

جريدة الدستور

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع السيدة أنا باولا وزير الشباب والرياضة الأنجولى، والسيد تيتى أنطونيو وزير خارجية جمهورية أنجولا لتعزيز التعاون الثنائى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة على صعيد مجالي الشباب والرياضة.

حضر مراسم التوقيع السفير نيلسون مانويل السفير الأنجولى بالقاهرة، وعدد من ممثلى وزارة الخارجية المصرية.

يتضمن البروتوكول التعاون على صعيد المجال الشبابى من حيث المشاركة فى المعسكرات الشبابية والتطوعية، وتبادل الخبرات فى مجال التكنولوجيا، والقيادة الشبابية، وريادة الأعمال، وترويج وتشجيع المناقشات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ برامج التبادلات الشبابية.

وعلى مستوى المجال الرياضي، يستهدف البروتوكول تعزيز تبادل الأنشطة الرياضية، ودعم التبادل فى مجالات التدريب وتطوير المناهج والإدارة الرياضية، وكذا التعاون فى مجال الطب الرياضى، وتشجيع ودعم تبادل التكنولوجيا والمعلومات، وبرامج تطوير البحوث فى مجال الرياضة، والمشاركة فى الندوات والدورات التدريبية والتدريبات للمدربين والحكام التى تقام فى البلدين.

أكد الدكتور أشرف صبحي على عمق العلاقات القائمة مع دولة أنجولا، والسعى نحو تعزيز روابط التعاون الثنائى على مستوى مختلف المجالات الفترة المقبلة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، نحو تدعيم العلاقات الدبلوماسية مع مختلف الدول الإفريقية الشقيقة.

ورحب وزير الشباب والرياضة بتواجد وفد رفيع المستوى من دولة أنجولا، والذى يزور مصر الفترة الراهنة، وبدأ مباحثاته بلقاء مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لبحث سبل تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين الجانبين المصرى الأنجولى.

من جانبها، أشادت وزيرة الشباب والرياضة الأنجولية بالتعاون المثمر مع مصر انطلاقاً من حرص القيادة السياسية الأنجولية لتطوير مسار العلاقات الثنائية، والتعاون المشترك بين البلدين فى شتى المجالات ومنها الشبابية والرياضية.

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